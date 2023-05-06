Оккупанты обстреляли Никопольский район осветительными боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. российские военные обстреляли берег Никопольского водохранилища осветительными боеприпасами. Об этом сообщает председатель Никопольской ОВА Евгений Евтушенко, пишет УНН.
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"Враг освещает наш берег водохранилища осветительными боеприпасами. Находитесь в безопасных местах. Возможен повторный обстрел", - говорится в сообщении.
Напомним
Прошлой ночью российские оккупанты обстреляли Никополь, из-за обстрела в городе было повреждено 10 частных домов, заборы и хозяйственная постройка. Побиты линия электропередач и 2 газопровода.