Оккупанты обстреляли Никопольский район осветительными боеприпасами

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"Враг освещает наш берег водохранилища осветительными боеприпасами. Находитесь в безопасных местах. Возможен повторный обстрел", - говорится в сообщении.

Напомним

Прошлой ночью российские оккупанты обстреляли Никополь, из-за обстрела в городе было повреждено 10 частных домов, заборы и хозяйственная постройка. Побиты линия электропередач и 2 газопровода.



