Дніпропетровщина: вночі під ворожим вогнем був Нікополь
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Цієї ночі російські окупанти обстріляли місто Нікополь, що на Дніпропетровщині, про це повідомив голова Сумської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Цитата
"Цієї ночі агресор спрямував на Дніпропетровщину 2 безпілотники. Військові з повітряного командування "Схiд" їх збили.
Під вогнем ворожої артилерії знову був Нікополь.
Через обстріл в місті пошкоджені 10 приватних будинків, паркани та господарча споруда. Побиті лінія електропередач та 2 газопроводи", - повідомив Лисак.
Доповнення
Також за інформацією голови Дніпропетровської ОВА минулося без загиблих та постраждалих.
Нагадаємо
Упродовж дня російські окупанти обстріляли 14 прикордонних громад Сумщини, зафіксовано близько 90 вибухів.