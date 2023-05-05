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Дніпропетровщина: вночі під ворожим вогнем був Нікополь

Дніпропетровщина: вночі під ворожим вогнем був Нікополь

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Цієї ночі російські окупанти обстріляли місто Нікополь, що на Дніпропетровщині, про це повідомив голова Сумської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Цитата

"Цієї ночі агресор спрямував на Дніпропетровщину 2 безпілотники. Військові з повітряного командування "Схiд" їх збили.

Під вогнем ворожої артилерії знову був Нікополь.

Через обстріл в місті пошкоджені 10 приватних будинків, паркани та господарча споруда. Побиті лінія електропередач та 2 газопроводи", - повідомив Лисак.

Доповнення

Також за інформацією голови Дніпропетровської ОВА минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо

Упродовж дня російські окупанти обстріляли 14 прикордонних громад Сумщини, зафіксовано близько 90 вибухів.

 

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