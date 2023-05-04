Протягом дня росіяни обстріляли 14 громад Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Упродовж дня російські окупанти обстріляли 14 прикордонних громад, зафіксовано близько 90 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
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"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано близько 90 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Хотінської, Миропільської, Краснопільської, Шалигинської, Новослобідської Великописарівської громад", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зранку по території Юнаківської громади росіяни били з артилерії, зафіксовано 5 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне приватне домогосподарство.
У Білопільській громаді відбувся мінометний обстріл – 7 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домогосподарства. Мінометні обстріли продовжились – 8 вибухів.
Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури та 2 житлових будинки.
Краснопільська громада: зафіксовано 12 вибухів з міномету.
Новослобідська громада: були мінометні обстріли, зафіксовано 16 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів (1 вибух) отримав поранення місцевий житель.
Миропільська громада: 6 мін росіяни скинули на територію громади.
Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл, зафіксовано 6 вибухів.
По Шалигинській громадаі росіяни били з артилерії – 13 вибухів.