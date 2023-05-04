В течение дня россияне обстреляли 14 общин Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В течение дня российские оккупанты обстреляли 14 пограничных общин, зафиксировано около 90 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
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"В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных общин. Зафиксировано около 90 взрывов. Обстрелам подверглись населенные пункты Юнаковской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской, Новослободской Великописаревской общин", - говорится в сообщении.
Детали
Утром по территории Юнаковской громады россияне били из артиллерии, зафиксировано 5 взрывов. В результате обстрела повреждено одно частное домохозяйство.
В Белопольской громаде произошел минометный обстрел – 7 взрывов. В результате обстрела повреждены два частных домохозяйства. Минометные обстрелы продолжились – 8 взрывов.
Хотинская община: осуществлен минометный обстрел (10 взрывов). В результате обстрела поврежден дом культуры и 2 жилых дома.
Краснопольская громада: зафиксировано 12 взрывов из миномета.
Новослободская громада: были минометные обстрелы, зафиксировано 16 взрывов. В результате одного из обстрелов (1 взрыв) получил ранение местный житель.
Миропольская громада: 6 мин россияне сбросили на территорию громады.
Великописаревская громада: осуществлен минометный обстрел, зафиксировано 6 взрывов.
По Шалыгинской громаде россияне били из артиллерии – 13 взрывов.