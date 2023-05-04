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В течение дня россияне обстреляли 14 общин Сумщины

Киев • УНН

 • 984834 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В течение дня российские оккупанты обстреляли 14 пограничных общин, зафиксировано около 90 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Цитата

"В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных общин. Зафиксировано около 90 взрывов. Обстрелам подверглись населенные пункты Юнаковской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской, Новослободской Великописаревской общин", - говорится в сообщении.

Детали

Утром по территории Юнаковской громады россияне били из артиллерии, зафиксировано 5 взрывов. В результате обстрела повреждено одно частное домохозяйство.

В Белопольской громаде произошел минометный обстрел – 7 взрывов. В результате обстрела повреждены два частных домохозяйства. Минометные обстрелы продолжились – 8 взрывов.

Хотинская община: осуществлен минометный обстрел (10 взрывов). В результате обстрела поврежден дом культуры и 2 жилых дома.

Краснопольская громада: зафиксировано 12 взрывов из миномета.

Новослободская громада: были минометные обстрелы, зафиксировано 16 взрывов. В результате одного из обстрелов (1 взрыв) получил ранение местный житель.

Миропольская громада: 6 мин россияне сбросили на территорию громады.

Великописаревская громада: осуществлен минометный обстрел, зафиксировано 6 взрывов.

По Шалыгинской громаде россияне били из артиллерии – 13 взрывов.

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