Днепропетровщина: ночью под вражеским огнем был Никополь
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Этой ночью российские оккупанты обстреляли город Никополь, что на Днепропетровщине, об этом сообщил председатель Сумской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
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"Этой ночью агрессор направил на Днепропетровщину 2 беспилотника. Военные из воздушного командования "Восток" их сбили.
Под огнем вражеской артиллерии снова был Никополь.
Из-за обстрела в городе повреждены 10 частных домов, заборы и хозяйственная постройка. Побиты линия электропередач и 2 газопровода", - сообщил Лысак.
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Также по информации главы Днепропетровской ОГА обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним
В течение дня российские оккупанты обстреляли 14 приграничных общин Сумщины, зафиксировано около 90 взрывов.