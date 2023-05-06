россияне ударили по промышленному предприятию в Никополе, ранены трое работников
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Российские оккупанты ударили по Никополю в Днепропетровской области из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Попали по промышленному предприятию, ранены трое работников. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
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«Рашисты не унимаются. Из "Града" и тяжелой артиллерии ударили по Никополю. Выпустили более четырех десятков снарядов! Попали по промышленному предприятию. Ранены трое работников. Это мужчины 48, 50 и 58 лет», - написал Лысак.
Он отметил, что последствия атаки уточняются.
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Ранее сообщалось, что российские военные обстреляли берег Никопольского водохранилища осветительными боеприпасами.