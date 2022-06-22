Ворожий обстріл Миколаєва: рятувальники ліквідували пожежу двох резервуарів із олією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У Миколаєві пожежу двох резервуарів із олією локалізовано та о 21:08 ліквідовано на площі 300 кв.м. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
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Як зазначається, о 19:40 пожежу двох резервуарів з олією локалізовано та о 21:08 ліквідовано на площі 300 кв.м.
Загалом до гасіння залучалось 24 одиниці техніки ДСНС, пожежний потяг станції “Миколаїв” Одеського загону воєнізованої охорони та 83 рятувальники.
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