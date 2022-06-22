Вражеские обстрелы Николаева: спасатели ликвидировали пожар двух резервуаров с маслом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Николаеве пожар двух резервуаров с подсолнечным маслом локализован и в 21:08 ликвидирован на площади 300 кв.м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как отмечается, в 19:40 пожар двух резервуаров с маслом локализован и в 21:08 ликвидирован на площади 300 кв.м.
В целом к тушению привлекалось 24 единицы техники ГСЧС, пожарный поезд станции “Николаев” Одесского отряда военизированной охраны и 83 спасатели.
Напомним
По Николаеву российские оккупанты ударили семью ракетами.