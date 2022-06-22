По Миколаєву окупанти вдарили сімома ракетами - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. По Миколаєву російські окупанти вдарили сімома ракетами, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. При цьому напередодні ворог також вдарив по житлових кварталах Миколаєва та по громадах в області, є ще 18 поранених, повідомляє голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, пише УНН.
Так, повідомлення Кіма з'явилося на тлі оголошеної повітряної тривоги на півдні України, зокрема, і на Миколаївщині.
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"Перервав інспекцію у районі. Повертаюся до міста. Удар по місту сімома ракетами", - написав Кім у Telegram.
Деталі
Що стосується вчорашніх обстрілів, то, за словами голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої у Telegram, "вчора знову поцілили по житловим кварталам міста Миколаєва". "Дісталося громадам Баштанського і Миколаївського районів. Зокрема, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Інгульська, Куцурубська, Очаківська, Радсадівська, Воскресенська та Первомайська громади. Серед пошкоджень будинки, школи, соціальні та промислові об’єкти. На жаль, є загиблі та поранені", - зазначила Замазєєва.
З її слів, загалом за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 18 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 274 громадянини, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 51 постраждалий отримав допомогу амбулаторно", - повідомила голова облради.
Доповнення
Оперативне командування “Південь” повідомляло, що напередодні російські окупаційні війська обстріляли Миколаїв та Очаків. Від обстрілів один чоловік загинув. Точну кількість поранених встановлюють.