По Миколаєву окупанти вдарили сімома ракетами - Кім

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 49459 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 95295 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 148240 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 147985 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 155602 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 138632 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 111443 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 105919 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 288909 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153445 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 97971 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 67295 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 143843 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 57818 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 41829 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 143843 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 288909 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 553363 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 498679 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 700560 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 22729 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 67295 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 97971 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 137939 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 151815 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

По Миколаєву окупанти вдарили сімома ракетами - Кім

По Миколаєву окупанти вдарили сімома ракетами - Кім

Київ • УНН

 • 215875 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. По Миколаєву російські окупанти вдарили сімома ракетами, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. При цьому напередодні ворог також вдарив по житлових кварталах Миколаєва та по громадах в області, є ще 18 поранених, повідомляє голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, пише УНН.

Так, повідомлення Кіма з'явилося на тлі оголошеної повітряної тривоги на півдні України, зокрема, і на Миколаївщині.

Цитата

"Перервав інспекцію у районі. Повертаюся до міста. Удар по місту сімома ракетами", - написав Кім у Telegram.

Деталі

Що стосується вчорашніх обстрілів, то, за словами голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої у Telegram, "вчора знову поцілили по житловим кварталам міста Миколаєва". "Дісталося громадам Баштанського і Миколаївського районів. Зокрема, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Інгульська, Куцурубська, Очаківська, Радсадівська, Воскресенська та Первомайська громади. Серед пошкоджень будинки, школи, соціальні та промислові об’єкти. На жаль, є загиблі та поранені", - зазначила Замазєєва.

З її слів, загалом за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 18 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 274 громадянини, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 51 постраждалий отримав допомогу амбулаторно", - повідомила голова облради.

Доповнення

Оперативне командування “Південь” повідомляло, що напередодні російські окупаційні війська обстріляли Миколаїв та Очаків. Від обстрілів один чоловік загинув. Точну кількість поранених встановлюють. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,119.80
Золото
$3,146.60
Tesla
$275.05
Brent
$74.52
S&P 500
$5,612.63
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71