Рашисти обстріляли Миколаїв та Очаків: один чоловік загинув, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомляє, що російські окупаційні війська обстріляли Миколаїв та Очаків. Від обстрілів один чоловік загинув. Точну кількість поранених встановлюють. Про це інформує УНН.
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Для доведення своєї потужності застосовує тактику розсереджених, але майже одночасних ракетних ударів у поєднанні з системами залпового вогню чи артилерією.
Так, вранці, 21 червня, одночасно крилатими ракетами атаковано Миколаїв та Очаків, уражено портову інфраструктуру, знищено вантажівки, пошкоджені будівлі підприємств та електричні мережі. Паралельно реактивною системою залпового вогню “Ураган” обстріляно житлові квартали Миколаєва. При цьому знов використовувались заборонені касетні боєприпаси.
Одна з касет розірвалася просто на подвір’ї приватного будинку. Там знаходилися двоє чоловіків. Один загинув на місці, другий отримав поранення, за його життя борються медики.
За кілька годин РСЗВ обстріляла й Очаків, є поранені. Трохи згодом стратегічною авіацією випущено 4 ракети по акваторії та причалам порту. Постраждалих нема.
По наших позиціях на Миколаївщині нанесено 2 авіаційних удари гелікоптерами. Втрат немає.
Винищувач противника вдарив двома керованими ракетами “повітря —повітря” по парі наших літаків. Штурмовик та винищувач віртуозно ухилилися від удару. Втрат немає.
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