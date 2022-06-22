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Рашисты обстреляли Николаев и Очаков: один человек погиб, ранены

Киев • УНН

 • 253146 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщает, что российские оккупационные войска обстреляли Николаев и Очаков. От обстрелов один человек погиб. Точное количество раненых устанавливают. Об этом информирует УНН.

Подробности

Для доказательства своей мощности применяет тактику рассредоточенных, но почти одновременных ракетных ударов в сочетании с системами залпового огня или артиллерией.

Так, утром, 21 июня, одновременно крылатыми ракетами атакован Николаев и Очаков, поражена портовая инфраструктура, уничтожены грузовики, повреждены здания предприятий и электрические сети. Параллельно реактивной системой залпового огня “Ураган” обстреляли жилые кварталы Николаева. При этом снова использовались запрещенные кассетные боеприпасы.

Одна из кассет разорвалась прямо во дворе частного дома. Там находились двое мужчин. Один погиб на месте, второй получил ранения, за его жизнь борются медики.

За несколько часов РСЗО обстреляло и Очаков, есть раненые. Чуть позже стратегической авиацией выпущено 4 ракеты по акватории и причалам порта. Пострадавших нет.

По нашим позициям на Николаевщине нанесено 2 авиационных удара вертолетами. Потерь нет.

Истребитель противника ударил двумя управляемыми ракетами “воздуха —воздуха” по паре наших самолетов. Штурмовик и истребитель виртуозно уклонились от удара. Потерь нет.

Напомним

Оккупанты обстреляли Краснопольскую общину в Сумской области: четверо ранены, двое в тяжелом состоянии.

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