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Окупанти обстріляли Краснопільську громаду в Сумській області: четверо поранені, двоє у тяжкому стані

Окупанти обстріляли Краснопільську громаду в Сумській області: четверо поранені, двоє у тяжкому стані

Київ • УНН

 • 132941 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Голова Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький повідомив про обстріли та жертви в Сумській області за сьогодні. Про це інформує УНН.

Цитата

“Ворог продовжує гатити по Краснопільській громаді. Сьогодні вдень було 4 обстріли з мінометів та інших видів зброї. Усього 42 прильоти по території громади”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

росіяни били у тому числі і по населеним пунктам. Пошкоджені будинки, господарські споруди, школа та сільська рада.

Затишний парк у одному з населених пунктів громади знищений ворожими снарядами. Обійшлося бещ жертв.

“Але ще сьогодні була атака з дронів-камікадзе на території громади. Четверо людей поранені, з них двоє у тяжкому стані в лікарні. Також пошкоджена автівка”, — повідомив Живицький.

Нагадаємо

Від російських обстрілів на Донеччині загинув мирний житель, ще 19 отримали поранення.

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