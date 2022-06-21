Окупанти обстріляли Краснопільську громаду в Сумській області: четверо поранені, двоє у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Голова Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький повідомив про обстріли та жертви в Сумській області за сьогодні. Про це інформує УНН.
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“Ворог продовжує гатити по Краснопільській громаді. Сьогодні вдень було 4 обстріли з мінометів та інших видів зброї. Усього 42 прильоти по території громади”, — йдеться у повідомленні.
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росіяни били у тому числі і по населеним пунктам. Пошкоджені будинки, господарські споруди, школа та сільська рада.
Затишний парк у одному з населених пунктів громади знищений ворожими снарядами. Обійшлося бещ жертв.
“Але ще сьогодні була атака з дронів-камікадзе на території громади. Четверо людей поранені, з них двоє у тяжкому стані в лікарні. Також пошкоджена автівка”, — повідомив Живицький.
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