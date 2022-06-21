Оккупанты обстреляли Краснопольскую общину в Сумской области: четверо ранены, двое в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Глава Сумской ОВА (ОДА) Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах и жертвах в Сумской области за сегодня. Об этом информирует УНН.
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“Враг продолжает гатить по Краснопольской общине. Сегодня днем было 4 обстрела из минометов и других видов оружия. Всего 42 прилетов по территории общины”, — говорится в сообщении.
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русские избивали в том числе и по населенным пунктам. Повреждены дома, хозяйственные постройки, школа и сельский совет.
Уютный парк в одном из населенных пунктов общины уничтожен вражескими снарядами. Обошлось бещ жертв.
“Но еще сегодня была атака с дронов-камикадзе на территории общины. Четверо человек ранены, из них двое в тяжелом состоянии в больнице. Также поврежден автомобиль”, — сообщил Живицкий.
Напомним
От русских обстрелов на Донбасе погиб мирный житель, еще 19 получили ранения.