Від російських обстрілів на Донеччині загинув мирний житель, ще 19 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Протягом поточної доби у Донецькій області, через російські обстріли загинув один мирний житель, ще 19 отримали поранення. Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
Цитата
“За 21 червня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини – у Часовому Ярі. Ще 19 людей сьогодні дістали поранення”, — написав Кириленко.
Деталі
Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
За 20 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Нью-Йорку, Старій Миколаївці та Кураховому. Ще 2 людини дістали поранення.