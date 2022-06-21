Від російських обстрілів на Донеччині загинув мирний житель, ще 19 отримали поранення

Цитата

“За 21 червня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини – у Часовому Ярі. Ще 19 людей сьогодні дістали поранення”, — написав Кириленко.

Деталі

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

За 20 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Нью-Йорку, Старій Миколаївці та Кураховому. Ще 2 людини дістали поранення.