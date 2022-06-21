От российских обстрелов в Донецкой области погиб мирный житель, еще 19 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В течение текущих суток в Донецкой области, из-за российских обстрелов погиб один мирный житель, еще 19 получили ранения. Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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“За 21 июня россияне убили 1 мирного жителя Донбасса – в Часовом Яру. Еще 19 человек сегодня получили ранения”, — написал Кириленко.
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Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
За 20 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Нью-Йорке, Старой Николаевке и Курахово. Еще 2 человека получили ранения.