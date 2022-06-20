За добу рашисти вбили 3 жителів Донецької області, ще 2 - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Голова Донецької ОВА (ОДА) Павло Кириленко повідомив, що за поточну добу рашисти вбили трьох жителів області, ще двоє - поранені. Про це інформує УНН.
Деталі
За 20 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Нью-Йорку, Старій Миколаївці та Кураховому. Ще 2 людини дістали поранення.
За словами голови ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Окупанти розпочинають широкомасштабний наступ у Луганській області.