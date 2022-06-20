За добу рашисти вбили 3 жителів Донецької області, ще 2 - поранені

Деталі

За 20 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Нью-Йорку, Старій Миколаївці та Кураховому. Ще 2 людини дістали поранення.

За словами голови ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Окупанти розпочинають широкомасштабний наступ у Луганській області.