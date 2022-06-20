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13:44 • 48955 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 90378 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 70943 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 50524 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 71271 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 65512 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Трамп получил удар микрофоном по лицу

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13 марта, 15:21 • 125764 просмотра
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За сутки рашисты убили 3 жителей Донецкой области, еще 2 – ранены

За сутки рашисты убили 3 жителей Донецкой области, еще 2 – ранены

Киев • УНН

 • 197601 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Глава Донецкой ОВА (ОДА) Павел Кириленко сообщил, что за текущие сутки рашисты убили троих жителей области, еще двое – ранены. Об этом информирует УНН.

Подробности

За 20 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Нью-Йорке, Старой Николаевке и Курахово. Еще 2 человека получили ранения.

По словам председателя ОВА, невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Оккупанты начинают широкомасштабное наступление в Луганской области.

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