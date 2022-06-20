За сутки рашисты убили 3 жителей Донецкой области, еще 2 – ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Глава Донецкой ОВА (ОДА) Павел Кириленко сообщил, что за текущие сутки рашисты убили троих жителей области, еще двое – ранены. Об этом информирует УНН.
Подробности
За 20 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Нью-Йорке, Старой Николаевке и Курахово. Еще 2 человека получили ранения.
По словам председателя ОВА, невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Оккупанты начинают широкомасштабное наступление в Луганской области.