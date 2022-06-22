По Николаеву оккупанты ударили семью ракетами - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. По Николаеву российские оккупанты ударили семью ракетами, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. При этом накануне враг также ударил по жилым кварталам Николаева и по громадам в области, есть еще 18 раненых, сообщает глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, пишет УНН.
Так, сообщение Кима появилось на фоне объявленной воздушной тревоги на юге Украины, в частности, и в Николаевской области.
Цитата
"Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами", - написал Ким в Telegram.
Детали
Что касается вчерашних обстрелов, то, по словам главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой в Telegram, "вчера снова попали по жилым кварталам города Николаева". "Досталось громадам Баштанского и Николаевского районов. В частности, под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская, Ингульская, Куцурубская, Очаковская, Радсадовская, Воскресенская и Первомайская громады. Среди повреждений дома, школы, социальные и промышленные объекты. К сожалению, есть погибшие и раненые", - отметила Замазеева.
По ее словам, всего за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 18 человек. Детей пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 274 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 51 пострадавший получил помощь амбулаторно", - сообщила председатель облсовета.
Дополнение
Оперативное командование “Юг” сообщало, что накануне российские оккупационные войска обстреляли Николаев и Очаков. От обстрелов один человек погиб. Точное количество раненых устанавливают.