Ворожі сили окупували Невельське та просунулися у Красногорівці - DeepState
Київ • УНН
За DeepState, на передовій окупанти захопили село Невельське та просунулися у Красногорівці.
На передовій терористи захопили Невельське та просунулися у Красногорівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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За інформацією від Генштабу, найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку. Там у межах дня агресор 44 рази. Найбільшу активність було проявлено в районі Новогродівки, Михайлівки та Гродівки.
DeepState: сили Оборони зачистили частину Курської області, окупанти просунулись на Донеччині02.09.24, 04:00 • 115419 переглядiв