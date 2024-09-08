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Ворожі сили окупували Невельське та просунулися у Красногорівці - DeepState

Ворожі сили окупували Невельське та просунулися у Красногорівці - DeepState

Київ • УНН

 • 25523 перегляди

За DeepState, на передовій окупанти захопили село Невельське та просунулися у Красногорівці.

На передовій терористи захопили Невельське та просунулися у Красногорівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Нагадаємо

За інформацією від Генштабу, найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку. Там у межах дня агресор 44 рази. Найбільшу активність було проявлено в районі Новогродівки, Михайлівки та Гродівки.

DeepState: сили Оборони зачистили частину Курської області, окупанти просунулись на Донеччині02.09.24, 04:00 • 115419 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна

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