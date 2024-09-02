DeepState: сили Оборони зачистили частину Курської області, окупанти просунулись на Донеччині
Київ • УНН
Українські війська завершили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки в Курській області РФ. Водночас російські окупанти захопили Долинівку та просунулись біля Макіївки і в Торецьку на Донеччині.
Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки в Курській області РФ, водночас окупанти просунулись в Донецькій області. Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, передає УНН.
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"Ворог окупував Долинівку, а також просунувся біля Макіївки та в Торецьку", — йдеться у повідомленні.
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