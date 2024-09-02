DeepState: силы Обороны зачистили часть Курской области, оккупанты продвинулись в Донецкой области

Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области РФ, в то же время оккупанты продвинулись в Донецкой области. Об этом пишут аналитики проекта DeepState, передает УНН.

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«Враг оккупировал Долиновку, а также продвинулся возле Макеевки и в Торецке», - говорится в сообщении.

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