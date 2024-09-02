DeepState: силы Обороны зачистили часть Курской области, оккупанты продвинулись в Донецкой области
Киев • УНН
Украинские войска завершили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области РФ. В то же время российские оккупанты захватили Долиновку и продвинулись возле Макеевки и в Торецке Донецкой области.
Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области РФ, в то же время оккупанты продвинулись в Донецкой области. Об этом пишут аналитики проекта DeepState, передает УНН.
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«Враг оккупировал Долиновку, а также продвинулся возле Макеевки и в Торецке», - говорится в сообщении.
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