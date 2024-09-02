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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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DeepState: силы Обороны зачистили часть Курской области, оккупанты продвинулись в Донецкой области

DeepState: силы Обороны зачистили часть Курской области, оккупанты продвинулись в Донецкой области

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 01:00  •  8783 просмотра

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Украинские войска завершили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области РФ. В то же время российские оккупанты захватили Долиновку и продвинулись возле Макеевки и в Торецке Донецкой области.

Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области РФ, в то же время оккупанты продвинулись в Донецкой области. Об этом пишут аналитики проекта DeepState, передает УНН

Детали

«Враг оккупировал Долиновку, а также продвинулся возле Макеевки и в Торецке», - говорится в сообщении.

Загарбники намагаються оточити Вугледар, атакуючи з флангів - DeepState27 августа 2024, 21:09 • 98013 просмотров

Лилия Подоляк

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