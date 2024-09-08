Вражеские силы оккупировали Невельское и продвинулись в Красногоровке - DeepState
Киев • УНН
По DeepState, на передовой оккупанты захватили село Невельское и продвинулись в Красногоровке.
На передовой террористы захватили Невельское и продвинулись в Красногоровке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Напомним
По информации от Генштаба, самой горячей ситуация остается на Покровском направлении. Там в пределах дня агрессор 44 раза. Наибольшая активность была проявлена в районе Новогродовки, Михайловки и Гродовки.
DeepState: сили Оборони зачистили частину Курської області, окупанти просунулись на Донеччині2 сентября 2024, 01:00 • 115259 просмотров