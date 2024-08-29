Ворожі обстріли пошкодили два будинки на Миколаївщині: без жертв
Київ • УНН
Агресор завдав ударів по Очакову та Куцурубській громаді Миколаївської області. У селі Солончаки пошкоджено два житлових будинки, також сталося займання сухої трави. Постраждалих немає.
Агресор продовжує обстрілювати Миколаївщину, внаслідок чого було пошкоджено два житлових будинки в області. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
За інформацією районних військових адміністрацій та ГУ ДСНС України у Миколаївській області, 28 серпня о 14:58 та 16:04 терористи завдали артилерійського удару по місті Очаків та акваторії Очаківської громади.
Пізніше, о 16:52, о 17:05, 17:28 та 18:01 обстріляли Куцурубську громаду. Як результат, у селі Солончаки було пошкоджено два житлових будинки. Також у громаді відбулося займання сухої трави, яке згодом ліквідували. На щастя, скрізь обійшлося без постраждалих чи жертв.
Ворог уночі атакував Миколаївщину балістикою: сталася пожежа, евакуювали 4 людей22.08.24, 09:00 • 17001 перегляд