Вражеские обстрелы повредили два дома на Николаевщине: без жертв

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Испания передала Украине семь генераторов для преодоления последствий ударов рф по энергоинфраструктуре

Испания передала Украине семь генераторов для преодоления последствий ударов рф по энергоинфраструктуре

  •  104663 просмотра
В сентябре суд Гааги начнет слушания по иску Украины против РФ о нарушении морского права

В сентябре суд Гааги начнет слушания по иску Украины против РФ о нарушении морского права

  •  73624 просмотра
Ермак встретился с послом Бразилии, который завершает каденцию в Украине

Ермак встретился с послом Бразилии, который завершает каденцию в Украине

  •  98582 просмотра
Хуситы разрешили отбуксировать горящий танкер MV Sounion в Красном море

Хуситы разрешили отбуксировать горящий танкер MV Sounion в Красном море

  •  71850 просмотра
ООН приостанавливает продовольственную помощь в Газе из-за обстрела автомобиля

ООН приостанавливает продовольственную помощь в Газе из-за обстрела автомобиля

  •  61895 просмотра
публикации
Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

  •  114093 просмотра
Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

  •  130645 просмотра
ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

  •  132801 просмотра
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

27 августа 2024, 13:06  •  176175 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

27 августа 2024, 06:10  •  184727 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

  •  8201 просмотра
Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

  •  22698 просмотра
«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

  •  31011 просмотра
28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

28 августа 2024, 03:03  •  87995 просмотра
В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды

В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды

27 августа 2024, 18:22  •  87986 просмотра
Актуальное
Вражеские обстрелы повредили два дома на Николаевщине: без жертв

Вражеские обстрелы повредили два дома на Николаевщине: без жертв

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 04:27  •  7353 просмотра

Read in English

Агрессор нанес удары по Очакову и Куцурубской громаде Николаевской области. В селе Солончаки повреждены два жилых дома, также произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет.

Агрессор продолжает обстреливать Николаевскую область, в результате чего были повреждены два жилых дома в области. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, 28 августа в 14:58 и 16:04 террористы нанесли артиллерийский удар по городу Очаков и акватории Очаковской громады.

Позже, в 16:52, в 17:05, 17:28 и 18:01 обстреляли Куцурубскую громаду. Как результат, в селе Солончаки были повреждены два жилых дома. Также в громаде произошло возгорание сухой травы, которое впоследствии ликвидировали. К счастью, везде обошлось без пострадавших или жертв.

Ворог уночі атакував Миколаївщину балістикою: сталася пожежа, евакуювали 4 людей22 августа 2024, 06:00 • 16695 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
Эксклюзив
"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"
  •  105127 просмотра

"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"

Эксклюзив
Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст
  •  106397 просмотра

Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст

Эксклюзив
Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть
  •  106847 просмотра

Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть

Эксклюзив
Власть должна отказаться от проталкивания своих на должность главы Фонда гарантирования вкладов - Южанина
  •  104770 просмотра

Власть должна отказаться от проталкивания своих на должность главы Фонда гарантирования вкладов - Южанина

Эксклюзив
Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог
27 августа 2024, 13:26  •  116195 просмотра

Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог

Эксклюзив
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
27 августа 2024, 13:06  •  176175 просмотра

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре
27 августа 2024, 12:49  •  110000 просмотра

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

Эксклюзив
Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние
27 августа 2024, 12:33  •  96264 просмотра

Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты
27 августа 2024, 11:55  •  59946 просмотра

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты

Эксклюзив
Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок
27 августа 2024, 08:59  •  80052 просмотра

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Популярные

ООН приостанавливает продовольственную помощь в Газе из-за обстрела автомобиля

ООН приостанавливает продовольственную помощь в Газе из-за обстрела автомобиля

  •  61895 просмотра
Хуситы разрешили отбуксировать горящий танкер MV Sounion в Красном море

Хуситы разрешили отбуксировать горящий танкер MV Sounion в Красном море

  •  71850 просмотра
Ермак встретился с послом Бразилии, который завершает каденцию в Украине

Ермак встретился с послом Бразилии, который завершает каденцию в Украине

  •  98582 просмотра
В сентябре суд Гааги начнет слушания по иску Украины против РФ о нарушении морского права

В сентябре суд Гааги начнет слушания по иску Украины против РФ о нарушении морского права

  •  73624 просмотра
Испания передала Украине семь генераторов для преодоления последствий ударов рф по энергоинфраструктуре

Испания передала Украине семь генераторов для преодоления последствий ударов рф по энергоинфраструктуре

  •  104663 просмотра

Публикации

Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

  •  114093 просмотра
Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

  •  130645 просмотра
ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

  •  132801 просмотра
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

27 августа 2024, 13:06  •  176175 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

27 августа 2024, 06:10  •  184727 просмотра

Война

Страна-террорист обстреляла Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура

Страна-террорист обстреляла Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура

  •  6519 просмотра
Вражеские обстрелы повредили два дома на Николаевщине: без жертв

Вражеские обстрелы повредили два дома на Николаевщине: без жертв

  •  11637 просмотра
рф нанесла 252 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области

рф нанесла 252 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области

  •  14712 просмотра
В Деснянском районе Киева загорелся пожар из-за падения обломков дрона

В Деснянском районе Киева загорелся пожар из-за падения обломков дрона

  •  20899 просмотра
В Черкасской области из-за атаки дронов возник пожар на частном предприятии

В Черкасской области из-за атаки дронов возник пожар на частном предприятии

  •  21808 просмотра

политика

Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

  •  30207 просмотра
ООН приостанавливает продовольственную помощь в Газе из-за обстрела автомобиля

ООН приостанавливает продовольственную помощь в Газе из-за обстрела автомобиля

  •  61890 просмотра
Хуситы разрешили отбуксировать горящий танкер MV Sounion в Красном море

Хуситы разрешили отбуксировать горящий танкер MV Sounion в Красном море

  •  71841 просмотра
Ермак встретился с послом Бразилии, который завершает каденцию в Украине

Ермак встретился с послом Бразилии, который завершает каденцию в Украине

  •  98576 просмотра
В сентябре суд Гааги начнет слушания по иску Украины против РФ о нарушении морского права

В сентябре суд Гааги начнет слушания по иску Украины против РФ о нарушении морского права

  •  73615 просмотра

Война

Страна-террорист обстреляла Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура

Страна-террорист обстреляла Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура

  •  6519 просмотра
Вражеские обстрелы повредили два дома на Николаевщине: без жертв

Вражеские обстрелы повредили два дома на Николаевщине: без жертв

  •  11637 просмотра
рф нанесла 252 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области

рф нанесла 252 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области

  •  14712 просмотра
В Деснянском районе Киева загорелся пожар из-за падения обломков дрона

В Деснянском районе Киева загорелся пожар из-за падения обломков дрона

  •  20899 просмотра
В Черкасской области из-за атаки дронов возник пожар на частном предприятии

В Черкасской области из-за атаки дронов возник пожар на частном предприятии

  •  21808 просмотра

политика

Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

  •  30207 просмотра
ООН приостанавливает продовольственную помощь в Газе из-за обстрела автомобиля

ООН приостанавливает продовольственную помощь в Газе из-за обстрела автомобиля

  •  61890 просмотра
Хуситы разрешили отбуксировать горящий танкер MV Sounion в Красном море

Хуситы разрешили отбуксировать горящий танкер MV Sounion в Красном море

  •  71841 просмотра
Ермак встретился с послом Бразилии, который завершает каденцию в Украине

Ермак встретился с послом Бразилии, который завершает каденцию в Украине

  •  98576 просмотра
В сентябре суд Гааги начнет слушания по иску Украины против РФ о нарушении морского права

В сентябре суд Гааги начнет слушания по иску Украины против РФ о нарушении морского права

  •  73615 просмотра

Новости Бизнеса

"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

  •  33517 просмотра
Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

27 августа 2024, 07:59  •  80217 просмотра
В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  122846 просмотра

Экономика

Завод в Пенсильвании увеличил производство снарядов для Украины на 50%

Завод в Пенсильвании увеличил производство снарядов для Украины на 50%

  •  23925 просмотра
Банки в июне выдали ипотечных кредитов на 1 млрд гривен: в НБУ рассказали, в каких регионах больше всего

Банки в июне выдали ипотечных кредитов на 1 млрд гривен: в НБУ рассказали, в каких регионах больше всего

  •  22508 просмотра
Должны выйти на уменьшение дефицита: Зеленский о ситуации со "светом"

Должны выйти на уменьшение дефицита: Зеленский о ситуации со "светом"

  •  29363 просмотра
Миссия МВФ прибудет Украину на следующей неделе - Bloomberg

Миссия МВФ прибудет Украину на следующей неделе - Bloomberg

  •  27162 просмотра
Завтра с 15:00 до 22:00 планируют отключать три очереди одновременно: в Укрэнерго уточнили прогноз по "свету"

Завтра с 15:00 до 22:00 планируют отключать три очереди одновременно: в Укрэнерго уточнили прогноз по "свету"

  •  21011 просмотра

Киев

В Деснянском районе Киева загорелся пожар из-за падения обломков дрона

В Деснянском районе Киева загорелся пожар из-за падения обломков дрона

  •  20899 просмотра
Атака дронов в Голосеевском районе Киева: был поврежден жилой дом

Атака дронов в Голосеевском районе Киева: был поврежден жилой дом

  •  27170 просмотра
В Киеве на детскую площадку упали обломки беспилотника

В Киеве на детскую площадку упали обломки беспилотника

  •  30371 просмотра
Вражеские ударные БпЛА движутся в сторону Киева

Вражеские ударные БпЛА движутся в сторону Киева

  •  35926 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

  •  37771 просмотра