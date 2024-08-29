Вражеские обстрелы повредили два дома на Николаевщине: без жертв

Агрессор продолжает обстреливать Николаевскую область, в результате чего были повреждены два жилых дома в области. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, 28 августа в 14:58 и 16:04 террористы нанесли артиллерийский удар по городу Очаков и акватории Очаковской громады.

Позже, в 16:52, в 17:05, 17:28 и 18:01 обстреляли Куцурубскую громаду. Как результат, в селе Солончаки были повреждены два жилых дома. Также в громаде произошло возгорание сухой травы, которое впоследствии ликвидировали. К счастью, везде обошлось без пострадавших или жертв.

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