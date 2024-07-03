Ворожа атака на Дніпро: вже четверо загиблих та 27 постраждалих
Київ • УНН
Чотири людини загинули та 27 отримали поранення, двоє з них у важкому стані, в результаті нападу російських військ на Дніпро.
Кількість загиблих через ранкову атаку армії рф на Дніпро зросла до 4. Також відомо про 27 постраждалих, двоє у важкому стані. Про це повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
4 загиблих через вранішню атаку росіян на Дніпро. 27 людей постраждали. З них 11 госпіталізовані. Двоє – "важкі"
Раніше повідомлялось про трьох загиблих та 18 поранених, у тому числі 14-річну дівчинку, в результаті ракетно-дронової атаки російських військ на Дніпро.