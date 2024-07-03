Количество погибших из-за утренней атаки армии рф на Днепр возросло до 4. Также известно о 27 пострадавших, двое в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в среду председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишете УНН.

4 погибших из-за утренней атаки россиян на Днепр. 27 человек пострадали. Из них 11 госпитализированы. Двое - "тяжелые" - написал Лысак в Telegram.

Ранее сообщалось о трех погибших и 18 раненых, в том числе 14-летнюю девочку, в результате ракетно-дроновой атаки российских войск на Днепр.