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Воротар Буффон оголосив про завершення виступів за "Ювентус"

Київ • УНН

 • 22519 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. 43-річний воротар Джанлуїджі Буффон підтвердив, що не буде продовжувати контракт із "Ювентусом" та покине туринський клуб після закінчення сезону. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "beIN Sports", передає УНН.

Воротар Буффон оголосив про завершення виступів за "Ювентус"

Цитата

“Моє майбутнє чітко визначено. Моя прекрасна і тривала кар’єра в „Ювентусі“ закінчиться в цьому році. Я або повішу бутси на цвях, або знайду команду, виступи за яку будуть мене мотивувати. Мені здається, що я зробив для „Ювентуса“ все, що міг. Ми прийшли до закінчення циклу”, — зізнався Буффон.

Деталі

У стані “бьянконері” Буффон виступав з 2001 року (сезон 2018/19 провів у “ПСЖ”), зігравши в 683 матчах. У складі “Ювентуса” страж воріт став десятикратним чемпіоном Італії.

У поточному сезоні Буффон провів за “Ювентус” 12 матчів у всіх турнірах, де пропустив 7 м’ячів, 6 раз залишивши свої ворота в недоторканності.

Нагадаємо

Буффона пов’язували із можливим переходом до “Аталанти” за яку виступають двоє гравців збірної України.

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