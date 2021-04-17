Футбол: Буффон може стати одноклубником двох гравців збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Легендарний воротар “Ювентуса” Джанлуїджі Буффон може продовжити професійну футбольну кар’єру та змінити клубну прописку, повідомляє УНН з посиланням на Twitter журналіста Ніколо Скіра.
Деталі
Легендарний Буффон може ще на рік продовжити свою кар’єру, перебравшись в “Аталанту”. Раніше з’явилася інформацію про те, що на воротарському містку у бергамців відбудуться зміни. Найімовірніше влітку команду покине П’єрлуїджі Голліні, предметний інтерес до якого проявляє “Рома”, а також “Мілан”. Його наступником бачать Буффона.
Сказано, що бергамці два роки тому вже намагалися підписати контракт з легендою “Ювентуса”.
Легендарний італієць в кінці нинішнього сезону стане вільним агентом, якщо не продовжить чинний контракт з “Ювентусом”. У нинішньому сезоні Буффон зіграв за туринців в 11 матчах, з яких в шести зберіг ворота на “замку”.
Доповнення
“Ювентус” наразі йде на третій сходинці Серії А, а “Аталанта” українців Віктора Коваленка та Руслана Маліновського — відстає лише на один пункт.