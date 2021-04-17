Футбол: Буффон може стати одноклубником двох гравців збірної України

Деталі

Легендарний Буффон може ще на рік продовжити свою кар’єру, перебравшись в “Аталанту”. Раніше з’явилася інформацію про те, що на воротарському містку у бергамців відбудуться зміни. Найімовірніше влітку команду покине П’єрлуїджі Голліні, предметний інтерес до якого проявляє “Рома”, а також “Мілан”. Його наступником бачать Буффона.

Сказано, що бергамці два роки тому вже намагалися підписати контракт з легендою “Ювентуса”.

Легендарний італієць в кінці нинішнього сезону стане вільним агентом, якщо не продовжить чинний контракт з “Ювентусом”. У нинішньому сезоні Буффон зіграв за туринців в 11 матчах, з яких в шести зберіг ворота на “замку”.

Доповнення

“Ювентус” наразі йде на третій сходинці Серії А, а “Аталанта” українців Віктора Коваленка та Руслана Маліновського — відстає лише на один пункт.