Футбол: Буффон может стать одноклубником двух игроков сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Легендарный вратарь “Ювентуса” Джанлуиджи Буффон может продолжить профессиональную футбольную карьеру и сменить клубную прописку, сообщает УНН со ссылкой на Twitter журналиста Николо Скира.
Детали
Легендарный Буффон может еще на год продлить свою карьеру, перебравшись в “Аталанту”. Ранее появилась информация о том, что на вратарской мостике в бергамцив произойдут изменения. Скорее всего летом команду покинет Пьерлуиджи Голлини, предметный интерес к которому проявляет “Рома”, а также “Милан”. Его преемником видят Буффона.
Сказано, что бергамци два года назад уже пытались подписать контракт с легендой “Ювентуса”.
Легендарный итальянец в конце нынешнего сезона станет свободным агентом, если не продлит действующий контракт с “Ювентусом”. В нынешнем сезоне Буффон сыграл за туринцев в 11 матчах, из которых в шести сохранил ворота на “замке”.
Дополнение
“Ювентус” сейчас идет на третьей строчке Серии А, а “Аталанта” украинцев Виктора Коваленко и Руслана Малиновского — отстает лишь на один пункт.