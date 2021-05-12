Вратарь Буффон объявил о завершении выступлений за "Ювентус"

Цитата

"Мое будущее четко определено. Моя прекрасная и длительная карьера в "Ювентусе" закончится в этом году. Я или повешу бутсы на гвоздь, или найду команду, выступления за которую будут меня мотивировать. Мне кажется, что я сделал для "Ювентуса" все, что мог. Мы пришли к окончанию цикла", - признался Буффон.

Детали

В состоянии "бьянконери" Буффон выступал с 2001 года (сезон 2018/19 провел в "ПСЖ"), сыграв в 683 матчах. В составе "Ювентуса" страж ворот стал десятикратным чемпионом Италии.

В текущем сезоне Буффон провел за "Ювентус" 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 7 мячей, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Напомним

Буффона связывали с возможным переходом в "Аталанту" за которую выступают два игрока сборной Украины.