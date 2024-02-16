Ворог вдарив по Полтавщині: попередньо, постраждалих та руйнувань немає - ОВА

Армія рф вдруге за сьогодні вдарила по Полтавській області, попередньо, обійшлось без постраждалих та руйнувань. Про це повідомив голова ОВА Філін Пронін, пише УНН.

Ворог завдав ударів по території Полтавщини. Вдруге за добу. Було чутно звуки вибухів. За попередньою інформацією постраждалих та руйнувань немає - написав Пронін у соцмережах.

Він також закликав місцевих жителів після оголошення повітряної тривоги негайно йти в укриття.

Раніше УНН повідомляв, що ворожі ракети рухалися на Кременчук, Полтаву та Кропивницький.