Ворог вдарив по Полтавщині: попередньо, постраждалих та руйнувань немає - ОВА
Київ • УНН
Російська армія вдруге за сьогодні атакувала Полтавську область, за попередніми повідомленнями керівника ОВА Філіна Проніна, жертв і руйнувань немає.
Армія рф вдруге за сьогодні вдарила по Полтавській області, попередньо, обійшлось без постраждалих та руйнувань. Про це повідомив голова ОВА Філін Пронін, пише УНН.
Ворог завдав ударів по території Полтавщини. Вдруге за добу. Було чутно звуки вибухів. За попередньою інформацією постраждалих та руйнувань немає
Він також закликав місцевих жителів після оголошення повітряної тривоги негайно йти в укриття.
Раніше УНН повідомляв, що ворожі ракети рухалися на Кременчук, Полтаву та Кропивницький.