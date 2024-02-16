Враг ударил по Полтавщине: предварительно, пострадавших и разрушений нет - ОВА

Армия рф второй раз за сегодня ударила по Полтавской области, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил председатель ОВА Филин Пронин, пишет УНН.

Враг нанес удары по территории Полтавщины. Второй раз за сутки. Были слышны звуки взрывов. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет - написал Пронин в соцсетях.

Он также призвал местных жителей после объявления воздушной тревоги немедленно уходить в укрытие.

Ранее УНН сообщал, что вражеские ракеты двигались на Кременчуг, Полтаву и Кропивницкий.