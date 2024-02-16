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Враг ударил по Полтавщине: предварительно, пострадавших и разрушений нет - ОВА

Враг ударил по Полтавщине: предварительно, пострадавших и разрушений нет - ОВА

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 13:48  •  5713 просмотра

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Российская армия второй раз за сегодня атаковала Полтавскую область, по предварительным сообщениям руководителя ОВА Филина Пронина, жертв и разрушений нет.

Армия рф второй раз за сегодня ударила по Полтавской области, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил председатель ОВА Филин Пронин, пишет УНН

Враг нанес удары по территории Полтавщины. Второй раз за сутки. Были слышны звуки взрывов. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет

- написал Пронин в соцсетях. 

Он также призвал местных жителей после объявления воздушной тревоги немедленно уходить в укрытие. 

Ранее УНН сообщал, что вражеские ракеты двигались на Кременчуг, Полтаву и Кропивницкий. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kremenchugКременчуг
poltavaПолтава
kropivnitskiiКропивницкий
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Враг ударил по Полтавщине: предварительно, пострадавших и разрушений нет - ОВА

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