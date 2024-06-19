Ворог поцілив по відпочинковому дитячому обʼєкту: Терехов про атаку рф на околиці Харкова
Київ • УНН
За словами Терехова, було два КАБи, обидва поцілили по відпочинковому дитячому обʼєкту на околиці міста. Постраждалих за попередньою інформацією немає.
Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що під час денної атаки КАБами ворог поцілив по відпочинковому дитячому обʼєкту на околиці міста, передає УНН.
Уточнення по денному удару. Було два КАБи, обидва поцілили по відпочинковому дитячому обʼєкту на околиці міста. Постраждалих за попередньою інформацією немає
Раніше
Міський голова Харкова Ігор терехов повідомив про "приліт" на околиці міста, ймовірно - КАБ.
Як повідомляв УНН, вибух пролунав у Харкові.
Раніше начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник попередив про пуски ворожих КАБ та закликав мешканців харківської області не покидайте укриття.
"Ворожий КАБ у напрямку міста Харків та приміських населених пунктів - перебувайте в укриттях", - написав Мельник.
Близько 16:25 він повдіомив про повторні пуски ворожих КАБів.