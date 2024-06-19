Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что во время дневной атаки КАБами враг попал по развлекательному детскому объекту на окраине города, передает УНН.

Уточнение по дневному удару. Было два КАБа, оба попали по развлекательному детскому объекту на окраине города. Пострадавших по предварительной информации нет - сообщил Терехов.

Ранее

Городской голова Харькова Игорь терехов сообщил о "прилете" на окраине города, вероятно - КАБ.

Как сообщал УНН, взрыв прогремел в Харькове.

Ранее начальник Харьковского гарнизона и Сил обороны Харькова Сергей Мельник предупредил пропуски вражеских КАБ и призвал жителей Харьковской области не покидайте укрытие.

"Вражеский КАБ в направлении города Харьков и пригородных населенных пунктов - находитесь в укрытиях", - написал Мельник.

Около 16: 25 он сообщил о повторных пусках вражеских Кабов.