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Ворог понад 50 разів вдарив по Харківщині авіабомбами, ракетами та з артилерії: є загиблий та семеро поранених

Ворог понад 50 разів вдарив по Харківщині авіабомбами, ракетами та з артилерії: є загиблий та семеро поранених

Київ • УНН

 • 33217 перегляди

За минулу добу російські військові понад 50 разів атакували Харківську область, використовуючи авіабомби, ракети та артилерію, в результаті чого одна людина загинула і ще семеро отримали поранення.

російські військові минулої доби понад 50 разів вдарили по прикордонних районах Харківщини із різних видів озброєння. Внаслідок влучання КАБами по Куп’янську загинула одна людина, ще 5 отримали поранення. Також дві людини травмувались внаслідок ворожого обстрілу селища Сенькове. Про це у неділю повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН

Ворог інтенсивно використовував КАБи, ракети С-300, артилерію. Зруйнована виключно цивільна інфраструктура. Протягом доби ворог завдав більше 50 ударів по прикордонних районах із різних видів озброєння

- написав Синєгубов у соцмережах.

З його слів, о 12:30 відбувся обстріл шістьома КАБами с. Чорне Купʼянського району. Після чого тривалий час працювала артилерія. Знищено будівлю ліцею та понад 20 приватних житлових будинків.

Також о 13.00 окупанти з гелікоптерів вдарили по селу Сотницький Козачок, яке розташоване практично на лінії кордону. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. Жертв немає, вказав Синєгубов. 

Близько 13:20 окупанти вдарили КАБами по Куп’янську. Внаслідок влучання в 3 двоповерхові будинки поранені - 5 цивільних людей, одна 55-річна жінка загинула.  Пошкоджені більше 10 приватних будинків, гаражний кооператив, будівлі цивільних підприємств

- повідомив голова ОВА.

О 14:50 відбувся обстріл ракетами С-300 по околицях Циркунів. 

Крім того, о15:41 у с. Липці Харківського району  внаслідок обстрілів горів будинок. 

Також о 16:50 в с. Загризове Ізюмського району через атаку рф горів будинок.

О 17:54 в Куп’янську зафіксоване влучання у цивільне комунальне підприємство. Горіли пластикові труби та шість одиниць автотракторної техніки. Вибухом  пошкоджено 10 будівель. 

О 16:05 - обстріл С-300 у смт. Приколотне Куп’янського району. 

Пошкоджено будівлю ліцею, щонайменше 7 приватних будинків.

Близько 20:00 внаслідок обстрілу с. Сенькове Куп’янського району поранення отримали дві жінки 26 та 29 років. 

О 00:15 відбувся ворожий обстріл м. Богодухів, зруйновано нежитлові господарчі будівлі, адмінбудівлі, три автомобілі. 

Після 2:00 окупанти завдавали ударів КАБами по с. Петропавлівка. Без постраждалих.

По Херсонщині росіяни випустили понад 130 снарядів, є загиблий та 8 поранених18.02.24, 09:16 • 30251 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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