Ворог понад 50 разів вдарив по Харківщині авіабомбами, ракетами та з артилерії: є загиблий та семеро поранених
Київ • УНН
За минулу добу російські військові понад 50 разів атакували Харківську область, використовуючи авіабомби, ракети та артилерію, в результаті чого одна людина загинула і ще семеро отримали поранення.
російські військові минулої доби понад 50 разів вдарили по прикордонних районах Харківщини із різних видів озброєння. Внаслідок влучання КАБами по Куп’янську загинула одна людина, ще 5 отримали поранення. Також дві людини травмувались внаслідок ворожого обстрілу селища Сенькове. Про це у неділю повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Ворог інтенсивно використовував КАБи, ракети С-300, артилерію. Зруйнована виключно цивільна інфраструктура. Протягом доби ворог завдав більше 50 ударів по прикордонних районах із різних видів озброєння
З його слів, о 12:30 відбувся обстріл шістьома КАБами с. Чорне Купʼянського району. Після чого тривалий час працювала артилерія. Знищено будівлю ліцею та понад 20 приватних житлових будинків.
Також о 13.00 окупанти з гелікоптерів вдарили по селу Сотницький Козачок, яке розташоване практично на лінії кордону. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. Жертв немає, вказав Синєгубов.
Близько 13:20 окупанти вдарили КАБами по Куп’янську. Внаслідок влучання в 3 двоповерхові будинки поранені - 5 цивільних людей, одна 55-річна жінка загинула. Пошкоджені більше 10 приватних будинків, гаражний кооператив, будівлі цивільних підприємств
О 14:50 відбувся обстріл ракетами С-300 по околицях Циркунів.
Крім того, о15:41 у с. Липці Харківського району внаслідок обстрілів горів будинок.
Також о 16:50 в с. Загризове Ізюмського району через атаку рф горів будинок.
О 17:54 в Куп’янську зафіксоване влучання у цивільне комунальне підприємство. Горіли пластикові труби та шість одиниць автотракторної техніки. Вибухом пошкоджено 10 будівель.
О 16:05 - обстріл С-300 у смт. Приколотне Куп’янського району.
Пошкоджено будівлю ліцею, щонайменше 7 приватних будинків.
Близько 20:00 внаслідок обстрілу с. Сенькове Куп’янського району поранення отримали дві жінки 26 та 29 років.
О 00:15 відбувся ворожий обстріл м. Богодухів, зруйновано нежитлові господарчі будівлі, адмінбудівлі, три автомобілі.
Після 2:00 окупанти завдавали ударів КАБами по с. Петропавлівка. Без постраждалих.
По Херсонщині росіяни випустили понад 130 снарядів, є загиблий та 8 поранених18.02.24, 09:16 • 30251 перегляд