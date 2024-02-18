Враг более 50 раз ударил по Харьковщине авиабомбами, ракетами и из артиллерии: есть погибший и семеро раненых
Киев • УНН
За минувшие сутки российские военные более 50 раз атаковали Харьковскую область, используя авиабомбы, ракеты и артиллерию, в результате чего один человек погиб и еще семеро получили ранения.
российские военные за прошедшие сутки более 50 раз ударили по приграничным районам Харьковщины из различных видов вооружения. В результате попадания КАБами по Купянску погиб один человек, еще 5 получили ранения. Также два человека травмировались в результате вражеского обстрела поселка Сеньково. Об этом в воскресенье сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Враг интенсивно использовал КАБы, ракеты С-300, артиллерию. Разрушена исключительно гражданская инфраструктура. В течение суток враг нанес более 50 ударов по приграничным районам из различных видов вооружения
По его словам, в 12:30 произошел обстрел шестью КАБами с. Черное Купянского района. После чего длительное время работала артиллерия. Уничтожено здание лицея и более 20 частных жилых домов.
Также в 13.00 оккупанты с вертолетов ударили по селу Сотницкий Казачок, которое расположено практически на линии границы. Повреждены два частных дома, хозяйственные постройки. Жертв нет, указал Синегубов.
Около 13:20 оккупанты ударили КАБами по Купянску. В результате попадания в 3 двухэтажных дома ранены - 5 гражданских людей, одна 55-летняя женщина погибла. Повреждены более 10 частных домов, гаражный кооператив, здания гражданских предприятий
В 14:50 состоялся обстрел ракетами С-300 по окрестностям Циркунов.
Кроме того, в 15:41 в с. Липцы Харьковского района в результате обстрелов горел дом.
Также в 16:50 в с. Загрызово Изюмского района из-за атаки рф горел дом.
В 17:54 в Купянске зафиксировано попадание в гражданское коммунальное предприятие. Горели пластиковые трубы и шесть единиц автотракторной техники. Взрывом повреждены 10 зданий.
В 16:05 - обстрел С-300 в пгт. Приколотное Купянского района.
Повреждено здание лицея, по меньшей мере 7 частных домов.
Около 20:00 в результате обстрела с. Сеньково Купянского района ранения получили две женщины 26 и 29 лет.
В 00:15 состоялся вражеский обстрел г. Богодухов, разрушены нежилые хозяйственные постройки, админздания, три автомобиля.
После 2:00 оккупанты наносили удары КАБами по с. Петропавловка. Без пострадавших.
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Враг более 50 раз ударил по Харьковщине авиабомбами, ракетами и из артиллерии: есть погибший и семеро раненых
За минувшие сутки российские военные более 50 раз атаковали Харьковскую область, используя авиабомбы, ракеты и артиллерию, в результате чего один человек погиб и еще семеро получили ранения.
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