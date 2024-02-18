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Враг более 50 раз ударил по Харьковщине авиабомбами, ракетами и из артиллерии: есть погибший и семеро раненых

Враг более 50 раз ударил по Харьковщине авиабомбами, ракетами и из артиллерии: есть погибший и семеро раненых

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 07:51  •  13367 просмотра

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За минувшие сутки российские военные более 50 раз атаковали Харьковскую область, используя авиабомбы, ракеты и артиллерию, в результате чего один человек погиб и еще семеро получили ранения.

российские военные за прошедшие сутки более 50 раз ударили по приграничным районам Харьковщины из различных видов вооружения. В результате попадания КАБами по Купянску погиб один человек, еще 5 получили ранения. Также два человека травмировались в результате вражеского обстрела поселка Сеньково. Об этом в воскресенье сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН

Враг интенсивно использовал КАБы, ракеты С-300, артиллерию. Разрушена исключительно гражданская инфраструктура. В течение суток враг нанес более 50 ударов по приграничным районам из различных видов вооружения

- написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, в 12:30 произошел обстрел шестью КАБами с. Черное Купянского района. После чего длительное время работала артиллерия. Уничтожено здание лицея и более 20 частных жилых домов.

Также в 13.00 оккупанты с вертолетов ударили по селу Сотницкий Казачок, которое расположено практически на линии границы. Повреждены два частных дома, хозяйственные постройки. Жертв нет, указал Синегубов. 

Около 13:20 оккупанты ударили КАБами по Купянску. В результате попадания в 3 двухэтажных дома ранены - 5 гражданских людей, одна 55-летняя женщина погибла.  Повреждены более 10 частных домов, гаражный кооператив, здания гражданских предприятий

- сообщил председатель ОВА.

В 14:50 состоялся обстрел ракетами С-300 по окрестностям Циркунов. 

Кроме того, в 15:41 в с. Липцы Харьковского района  в результате обстрелов горел дом. 

Также в 16:50 в с. Загрызово Изюмского района из-за атаки рф горел дом.

В 17:54 в Купянске зафиксировано попадание в гражданское коммунальное предприятие. Горели пластиковые трубы и шесть единиц автотракторной техники. Взрывом  повреждены 10 зданий. 

В 16:05 - обстрел С-300 в пгт. Приколотное Купянского района. 

Повреждено здание лицея, по меньшей мере 7 частных домов.

Около 20:00 в результате обстрела с. Сеньково Купянского района ранения получили две женщины 26 и 29 лет. 

В 00:15 состоялся вражеский обстрел г. Богодухов, разрушены нежилые хозяйственные постройки, админздания, три автомобиля. 

После 2:00 оккупанты наносили удары КАБами по с. Петропавловка. Без пострадавших.

По Херсонщине россияне выпустили более 130 снарядов, есть погибший и 8 раненых18 февраля 2024, 07:16 • 16142 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
bogodukhovБогодухов
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
khersonХерсон
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Ворог понад 50 разів вдарив по Харківщині авіабомбами, ракетами та з артилерії: є загиблий та семеро поранених
The enemy attacked Kharkiv region more than 50 times with bombs, rockets and artillery: one killed and seven wounded
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Враг более 50 раз ударил по Харьковщине авиабомбами, ракетами и из артиллерии: есть погибший и семеро раненых

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