Ворог здійснив 65 обстрілів Херсонщини: внаслідок ударів постраждали 5 людей, з них 2 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Ворог 65 разів обстріляв Херсонську область, внаслідок ударів постраждали п'ятеро людей, з них двоє дітей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що за минулу добу противник здійснив – 65 обстрілів області, випустивши 265 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів, випустивши 29 снарядів.
"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; обстріляли дві церкви, амбулаторію та три адміністративні будівлі Бериславського району", - написав Прокудін.
Повідомляється, що через російську агресію 5 людей дістали поранення, з них 2 - діти.
Нагадаємо
Окупанти завдали артилерійського удару по Очакову в Миколаївській області, внаслідок обстрілу є руйнування.