Миколаївщина: ворог обстріляв Очаків з артилерії, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Окупанти завдали артилерійського удару по Очакову в Миколаївській області, внаслідок обстрілу є руйнування. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Зазначається, що вчора о 16:03 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
Також вчора, о 18:02 ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та лінію електропередач. Постраждалих немає.
Повідомляється, що у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Окупанти протягом минулої доби здійснили 30 обстрілів прикордонних громад Сумщини, було зафіксовано 181 вибух.