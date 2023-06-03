Николаевщина: враг обстрелял Очаков из артиллерии, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Очакову в Николаевской области, в результате обстрела есть разрушения. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Отмечается, что вчера в 16:03 враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет.
Также вчера, в 18:02 враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской громады. В результате обстрела повреждены жилые дома и линия электропередач. Пострадавших нет.
Сообщается, что в г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Оккупанты за прошедшие сутки осуществили 30 обстрелов приграничных общин Сумщины, было зафиксировано 181 взрыв.