Николаевщина: враг обстрелял Очаков из артиллерии, есть разрушения

Детали

Отмечается, что вчера в 16:03 враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Также вчера, в 18:02 враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской громады. В результате обстрела повреждены жилые дома и линия электропередач. Пострадавших нет.

Сообщается, что в г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Оккупанты за прошедшие сутки осуществили 30 обстрелов приграничных общин Сумщины, было зафиксировано 181 взрыв.