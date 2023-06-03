Враг совершил 65 обстрелов Херсонщины: в результате ударов пострадали 5 человек, из них 2 ребенка

Детали

Отмечается, что за минувшие сутки противник совершил – 65 обстрелов области, выпустив 265 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 5 раз, выпустив 29 снарядов.

"российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; обстреляли две церкви, амбулаторию и три административных здания Бериславского района", - написал Прокудин.

Сообщается, что из-за российской агрессии 5 человек получили ранения, из них 2 - дети.

Напомним

Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Очакову в Николаевской области, в результате обстрела есть разрушения.