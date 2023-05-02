Ворог завдав черговий удар по Херсонщині, є жертва

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Війська рф обстріляли Білозерську громаду Херсонської області, відомо про одного загиблого та 4 поранених. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Продукін у Telegram, пише УНН.

Цитата

“росіяни обстріляли Білозерську громаду, – ворог вкотре вкрив вогнем села Кізомис та Велетенське” - йдеться у повідомленні Прокудіна.

Деталі

Наразі відомо про одного загиблого через обстріл Велетенського – це 28-річний чоловік, зазначає Прокудін.

Четверо поранених шпиталізували до Херсона з метою надання необхідної медичної допомоги, додав він.

Нагадаємо

За минулу добу окупанти здійснили 71 обстріл Херсонської області, двоє людей дістали поранення.

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