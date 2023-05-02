Враг нанес очередной удар по Херсонской области, есть жертва

Цитата

“россияне обстреляли Белозерскую громаду, – враг в очередной раз обстрелял села Кизомыс и Велетенское”, - говорится в сообщении Прокудина.

Детали

Известно об одном погибшем из-за обстрела Велетенского – это 28-летний мужчина, отмечает Прокудин.

Четверо раненых госпитализировали в Херсон с целью оказания необходимой медицинской помощи, добавил он.

Напомним

За минувшие сутки оккупанты совершили 71 обстрел Херсонской области, два человека получили ранения.