Херсонщина: ворог здійснив 71 обстріл області, двоє людей дістали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 71 обстріл Херсонської області, двоє людей дістали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 71 обстріл, випустивши 363 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів", - йдеься у повідомленні.
Доповнення
Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію і будівлю заводу в Херсоні.
Через російську агресію двоє людей дістали поранення.
Також, з деокупованої території області евакуйовано 54 особи.
Нагадаємо
На Дніпропетровщині ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії.