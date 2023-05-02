Вночі ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Вночi агресор обстрiляв Нiкополь. Бив з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у мiстi працюють рятувальники. Обстежують територію та уточнюють наслiдки атаки.
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Сергій Лисак також розповів, що написав Президент Чехії Петр Павел на техніці, коли був з візитом в Україні.
"Відповідаю на найпоширеніше запитання після візиту президента Чехії на Дніпропетровщину минулими вихідними. Що написав Петр Павел на бойовій техніці наших хлопців?
"… росіяни, ідіть додому, доки не пізно..!"
Відставний генерал та колишній голова Військового комітету НАТО знає, що говорить", - зазначив Лисак.
Нагадаємо
Окупанти здійснили 14 обстрілів прикордонних громад на Сумщині, зафіксовано 139 вибухів.