Ночью враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью агрессор обстрелял Никополь. Бил из тяжелой артиллерии. Прошло без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в городе работают спасатели. Обследуют территорию и уточняют последствия атаки.
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Сергей Лысак также рассказал, что написал Президент Чехии Петр Павел на технике, когда был с визитом в Украине.
"Отвечаю на самый распространенный вопрос после визита президента Чехии в Днепропетровскую область в минувшие выходные. Что написал Петр Павел на боевой технике наших ребят?
"… русские, идите домой, пока не поздно..."
Отставной генерал и бывший председатель Военного комитета НАТО знает, что говорит", - отметил Лысак.
Напомним
Оккупанты совершили 14 обстрелов приграничных общин на Сумщине, зафиксировано 139 взрывов.