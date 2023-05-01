Сумщина: окупанти здійснили 14 обстрілів прикордонних громад, зафіксовано 139 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Протягом дня окупанти здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумщини, зафіксовано 139 вибухів. Про це повідомляють у Сумській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
Цитата
"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 139 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Білопільської, Юнаківської Сумського району, Шалигинської, Середино-Будської Шосткинського району територіальних громад", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, зазначається, що по Білопільській громаді ворог бив з мінометів – зафіксовано 40 вибухів. Також було здійснено обстріли зі ствольної артилерії.
У Шалигинській громаді росіяни скинули 8 мін. Також був обстріл з АГС – пролунало 3 вибухи.
По Юнаківській громаді ворог вів мінометний обстріл – було чутно 4 вибухи.
У Середино-Будській громаді зафіксовано обстріл з міномету – пролунало 2 вибухи.
Як зазначається, ніхто з мешканців внаслідок обстрілів не постраждав.
Доповнення
У Сумській ОВА повідомили, що мирний житель області зазнав поранення через недотримання мінної безпеки.
"Сьогодні близько 13.00 в Середино-Будській громаді Шосткинського району під час роботи в полі на міні підірвався трактор.
Тракторист заїхав на поле, проігнорувавши таблички "Міни", - написали в ОВА.
У результаті підриву тракторист отримав поранення нижніх та верхніх кінцівок. Пораненому надано первинну медичну допомогу та доставлено в лікарню.
Нагадаємо
Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини й Харківщини.