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Сумщина: окупанти здійснили 14 обстрілів прикордонних громад, зафіксовано 139 вибухів

Сумщина: окупанти здійснили 14 обстрілів прикордонних громад, зафіксовано 139 вибухів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Протягом дня окупанти здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумщини, зафіксовано 139 вибухів. Про це повідомляють у Сумській обласній військовій адміністрації, пише УНН.

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 139 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Білопільської, Юнаківської Сумського району, Шалигинської, Середино-Будської Шосткинського району територіальних громад", - йдеться в повідомленні. 

Деталі

Так, зазначається, що по Білопільській громаді ворог бив з мінометів – зафіксовано 40 вибухів. Також було здійснено обстріли зі ствольної артилерії.

У Шалигинській громаді росіяни скинули 8 мін. Також був обстріл з АГС – пролунало 3 вибухи.

По Юнаківській громаді ворог вів мінометний обстріл – було чутно 4 вибухи.

У Середино-Будській громаді зафіксовано обстріл з міномету – пролунало 2 вибухи.

Як зазначається, ніхто з мешканців внаслідок обстрілів не постраждав. 

Доповнення

У Сумській ОВА повідомили, що мирний житель області зазнав поранення через недотримання мінної безпеки.

"Сьогодні близько 13.00 в Середино-Будській громаді Шосткинського району під час роботи в полі на міні підірвався трактор.
Тракторист заїхав на поле, проігнорувавши таблички "Міни", - написали в ОВА. 

У результаті підриву тракторист отримав поранення нижніх та верхніх кінцівок. Пораненому надано первинну медичну допомогу та доставлено в лікарню.

Нагадаємо

Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини й Харківщини.

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