Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини й Харківщини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Російські окупанти за останні дні збільшили інтенсивність обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини та частини Харківської області. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Ворог не припиняє обстрілювати українське прикордоння на тих напрямках де його було відкинуто за межі нашого державного кордону. Це Чернігівщина, Сумщина й частина Харківської області. Якщо аналізувати останні дні, то бачимо більшу інтенсивність обстрілів. Протягом доби наші прикордонні наряди можуть фіксувати і 10, і 20, а інколи й навіть понад 20 обстрілів українського прикордоння», - розповів Демченко.
За його словами, ворог використовує артилерію, міномети й навіть авіацію для нанесення ударів по українській території.
Доповнення
Російські війська у ніч на 29 квітня обстріляли Сумську область, скидали авіабомби на Чернігівську, де є загиблий, а серед поранених – підліток.