росіяни вночі обстріляли Сумщину, скинули авіабомбу на Чернігівщину: є загиблий, серед поранених підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Російські війська у ніч на 29 квітня обстріляли Сумську область, скидали авіабомби на Чернігівську, де є загиблий, а серед поранених - підліток. Про це повідомляють у місцевих ОВА, пише УНН.
Деталі
"Ніч масових обстрілів. Цієї ночі російські терористи масово обстрілювали села у Чернігівському прикордонні. Цілили із авіабомб, артилерії та ракет", - повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.
З його слів, обстріли фіксували у трьох районах. У Новгород-Сіверському районі пізно увечері ворог скинув керовану ФАБ-500 на будинки мирних людей у Семенівці, поранені троє мирних жителів містечка, пошкоджено 6 будинків, були пожежі, зазначив Чаус. Обстріли у районі були і з артилерії та РСЗВ, ворог також запускав ракети із гвинтокрилів. "Внаслідок обстрілу села Тимоновичі загинув мирний житель, поранено підлітка, пошкоджено 3 будинки, пожежі", - повідомив Чаус.
"Усі поранені (3 дорослих та дитина, травми середньої тяжкості) доставлені до місцевої лікарні, надано необхідну допомогу", - вказав голова ОВА і додав, що йде робота щодо питань евакуації із сіл, де загроза обстрілів залишається.
У Сумській області вночі, вказали у Сумській ОВА, росіяни здійснили обстріли Середино-Будської, Зноб-Новгородської та Білопільської громад, зафіксовано 22 вибухи. Зокрема, ворог скинув 2 міни, вів обстріл з артилерії. "Попередньо – без наслідків", - зазначили в ОВА.
Доповнення
Минулої доби російська федерація завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках. В Умані внаслідок удару армії рф 23 загиблих.