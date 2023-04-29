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росіяни вночі обстріляли Сумщину, скинули авіабомбу на Чернігівщину: є загиблий, серед поранених підліток

росіяни вночі обстріляли Сумщину, скинули авіабомбу на Чернігівщину: є загиблий, серед поранених підліток

Київ • УНН

 • 289253 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Російські війська у ніч на 29 квітня обстріляли Сумську область, скидали авіабомби на Чернігівську, де є загиблий, а серед поранених - підліток. Про це повідомляють у місцевих ОВА, пише УНН.

Деталі

"Ніч масових обстрілів. Цієї ночі російські терористи масово обстрілювали села у Чернігівському прикордонні. Цілили із авіабомб, артилерії та ракет", - повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.

З його слів, обстріли фіксували у трьох районах. У Новгород-Сіверському районі пізно увечері ворог скинув керовану ФАБ-500 на будинки мирних людей у Семенівці, поранені троє мирних жителів містечка, пошкоджено 6 будинків, були пожежі, зазначив Чаус. Обстріли у районі були і з артилерії та РСЗВ, ворог також запускав ракети із гвинтокрилів. "Внаслідок обстрілу села Тимоновичі загинув мирний житель, поранено підлітка, пошкоджено 3 будинки, пожежі", - повідомив Чаус.

"Усі поранені (3 дорослих та дитина, травми середньої тяжкості) доставлені до місцевої лікарні, надано необхідну допомогу", - вказав голова ОВА і додав, що йде робота щодо питань евакуації із сіл, де загроза обстрілів залишається.

У Сумській області вночі, вказали у Сумській ОВА, росіяни здійснили обстріли Середино-Будської, Зноб-Новгородської та Білопільської громад, зафіксовано 22 вибухи. Зокрема, ворог скинув 2 міни, вів обстріл з артилерії. "Попередньо – без наслідків", - зазначили в ОВА.

Доповнення

Минулої доби російська федерація завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках. В Умані внаслідок удару армії рф 23 загиблих.

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