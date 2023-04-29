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россияне ночью обстреляли Сумскую область, сбросили авиабомбу на Черниговщину: есть погибший, среди раненых подросток

россияне ночью обстреляли Сумскую область, сбросили авиабомбу на Черниговщину: есть погибший, среди раненых подросток

Киев • УНН

 • 289252 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Российские войска в ночь на 29 апреля обстреляли Сумскую область, сбрасывали авиабомбы на Черниговскую, где есть погибший, а среди раненых - подросток. Об этом сообщают в местных ОВА, пишет УНН.

Детали

"Ночь массовых обстрелов. Этой ночью российские террористы массово обстреливали села в Черниговском пограничье. Целили из авиабомб, артиллерии и ракет", - сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

По его словам, обстрелы фиксировали в трех районах. В Новгород-Северском районе поздно вечером враг сбросил управляемую ФАБ-500 на дома мирных людей в Семеновке, ранены трое мирных жителей городка, повреждены 6 домов, были пожары, отметил Чаус. Обстрелы в районе были и из артиллерии и РСЗО, враг также запускал ракеты с вертолетов. "В результате обстрела села Тимоновичи погиб мирный житель, ранен подросток, повреждены 3 дома, пожары", - сообщил Чаус.

"Все раненые (3 взрослых и ребенок, травмы средней тяжести) доставлены в местную больницу, оказана необходимая помощь", - указал глава ОВА и добавил, что идет работа по вопросам эвакуации из сел, где угроза обстрелов остается.

В Сумской области ночью, указали в Сумской ОВА, россияне совершили обстрелы Середино-Будской, Зноб-Новгородской и Белопольской громад, зафиксировано 22 взрыва. В частности, враг сбросил 2 мины, вел обстрел из артиллерии. "Предварительно – без последствий", - отметили в ОВА.

Дополнение

За прошедшие сутки российская федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по гражданским объектам и жилым домам. В Умани в результате удара армии рф 23 погибших.

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