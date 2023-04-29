На завалах в Умані основні роботи мають завершити надвечір - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Основний етап робіт на завалах після ракетного удару армії рф в Умані мають завершити надвечір. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
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"Уже понад 30 годин триває рятувально-пошукова операція в Умані. Служби працювали всю ніч. Рятувальники продовжують розбирати конструкції та пошуки потерпілих. Натепер безвісти зниклою вважається одна жінка. Основний етап робіт мають завершити надвечір", - написав Табурець.
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Він вказав, що на цей час російська ракета забрала життя 23 мирних уманчан. "За уточненими даними, серед загиблих – п’ятеро діток. Найменшому хлопчику було всього півтора року", - зазначив голова ОВА.
"У лікарні натепер лишаються 5 людей, серед них – один тяжкий, двоє – середньої тяжкості", - повідомив Табурець.
З його слів, у місті розгорнули 5 пунктів надання допомоги потерпілим. Наразі розселили в тимчасові помешкання 176 людей.
В області триває триденна жалоба.
Нагадаємо
Під ранок 28 квітня окупанти атакували Умань ракетами, внаслідок чого є влучання у житлову дев'ятиповерхівку, де обвалився під’їзд.
Наразі в Умані ідентифікували тіла 22 з 23 жертв.